بالفيديو| حورية فرغلي تنفي سرقتها لعادل إمام

نفت الفنانة حورية فرغلي، ما أُثير حول سرقتها للفنان عادل إمام، موضحةً أن فيلم "طلق صناعي"، الذي أدت فيه دور البطولة لا يُشبه فيلم "الإرهاب والكباب"، الذي كان عادل إمام بطله، وقالت: "هو كان في حد بيولد في الإرهاب والكباب وأنا معرفش؟!".

وأضافت "فرغلي"، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، مقدمة برنامج "أنا وأنا"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنها لا تعلم رغبة الرقابة في منع الفيلم من عدمها، موضحةً: "مش شغلتي أعرف ده، شغلتي أمثل وأروح"؟

وتابعت: "أرى أن الرقابة حذفت أهم مشهد في الفيلم، ولم أسأل عن حذف المشهد".