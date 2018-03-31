تسجيل الدخول

الوطن

بالفيديو| حورية فرغلي تنفي سرقتها لعادل إمام

اليوم AM 12:53
كتب: شريف سليمان
بالفيديو| حورية فرغلي تنفي سرقتها لعادل إمام

الفنانة حورية فرغلي

نفت الفنانة حورية فرغلي، ما أُثير حول سرقتها للفنان عادل إمام، موضحةً أن فيلم "طلق صناعي"، الذي أدت فيه دور البطولة لا يُشبه فيلم "الإرهاب والكباب"، الذي كان عادل إمام بطله، وقالت: "هو كان في حد بيولد في الإرهاب والكباب وأنا معرفش؟!".

وأضافت "فرغلي"، خلال حوارها مع الإعلامية سمر يسري، مقدمة برنامج "أنا وأنا"، المُذاع عبر فضائية "on e"، أنها لا تعلم رغبة الرقابة في منع الفيلم من عدمها، موضحةً: "مش شغلتي أعرف ده، شغلتي أمثل وأروح"؟

وتابعت: "أرى أن الرقابة حذفت أهم مشهد في الفيلم، ولم أسأل عن حذف المشهد".

أخبار متعلقة

ناقد فني ينتقد ظهور حورية فرغلي في "طلق صناعي".. والأخيرة: قول للمخرج

ناقد فني ينتقد ظهور حورية فرغلي في "طلق صناعي".. والأخيرة: قول للمخرج
حورية فرغلي عن التجميل: "مستعدة أتنازل عن التمثيل لو وشي مضايقكم"

حورية فرغلي عن التجميل: "مستعدة أتنازل عن التمثيل لو وشي مضايقكم"
حورية فرغلي لياسمين صبري: "الفن مش جسم حلو.. اشتغلي على نفسك"

حورية فرغلي لياسمين صبري: "الفن مش جسم حلو.. اشتغلي على نفسك"
حورية فرغلي: "أؤيد حجب فيس بوك.. ومليش تاريخ حلو مع السوشيال ميديا"

حورية فرغلي: "أؤيد حجب فيس بوك.. ومليش تاريخ حلو مع السوشيال ميديا"
حورية فرغلي عن فسخ خطبتها: "أنا للدرجة دي رخيصة عشان يسيبني كده؟"

حورية فرغلي عن فسخ خطبتها: "أنا للدرجة دي رخيصة عشان يسيبني كده؟"
الليلة.. حورية فرغلي ضيفة سمر يسري بـ"أنا وأنا"

الليلة.. حورية فرغلي ضيفة سمر يسري بـ"أنا وأنا"
غدا.. حورية فرغلي ضيفة سمر يسرى في "أنا وأنا" على on e

غدا.. حورية فرغلي ضيفة سمر يسرى في "أنا وأنا" على on e

التعليقات

41 عامًا على رحيل «حليم».. «الموعود بالعذاب»

أحدث الأخبار

حورية فرغلي: "سواق ميكروباص زنق عليا قلت له ببراءة يا نوتي"

حورية فرغلي: "سواق ميكروباص زنق عليا قلت له ببراءة يا نوتي"

استشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال بغزة في ذكرى يوم الأرض

استشهاد 16 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال بغزة في ذكرى يوم الأرض

حورية فرغلي: "اتخطبت لأمير إماراتي من العائلة المالكة ومات في حادثة"

حورية فرغلي: "اتخطبت لأمير إماراتي من العائلة المالكة ومات في حادثة"

بالفيديو| حورية فرغلي تنفي سرقتها لعادل إمام

بالفيديو| حورية فرغلي تنفي سرقتها لعادل إمام

حورية فرغلي: تعرضت لإهانات كثيرة وتمنيت الموت

حورية فرغلي: تعرضت لإهانات كثيرة وتمنيت الموت

اختيارات الوطن

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

حصيلة اليوم الأول لمسيرة العودة شمال غزة: 15 شهيدا و1416 مصابا

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

يصنع ألعاباً من الكرتون: «لو اللعبة غالية اتعلم من حمادة»

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

"عمال ومدرسين ومتطوعين".. جنود مجهولة في مشهد الانتخابات الرئاسية

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

فريق طبى يعيد ثقافة «الكشف المنزلى»: «خدمة زمان بأسعار دلوقتى»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

«أم الخلول» ضيفة على مائدة «شم النسيم»: اعملوها «سى فوود»

الأكثر قراءة

عاجل