"وفد القليوبية" يهنئ أبو شقة لفوزه برئاسة الحزب

هنأ محمود سيف النصر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد والنائب الأول لرئيس الحزب في القليوبية، المستشار بهاء الدين أبو شقة، بمناسبة فوزه بانتخابات رئاسة الحزب خلفًا للدكتور السيد البدوي.

وقال سيف النصر، في بيان صحفي ، اليوم، إن فوز المستشار بهاء الدين أبو شقة برئاسة الحزب أثلج صدور الوفدين وأسعدهم لوضعهم آمالاً على رئيس الحزب الجديد في رفع شأن أقوى وأعرق الأحزاب السياسية في مصر والعالم العربي أجمع.

ووجه سيف النصر، الشكر لجموع الوفديين في كافة أنحاء مصر وكل أرجاء محافظة القليوبية والذين ضربوا مثلاً رائعا في حسن الاختيار لقيادة واعية ومخضرمة وقادرة على إدارة المنظومة الحزبية في مصر.

وشارك العشرات من حزب الوفد في القليوبية في التصويت بانتخابات رئاسة الحزب بالمقر الرئيسي بالدقي.