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الوطن

محافظ كفر الشيخ السابق: سنسخر كل جهودنا لرعاية الشباب والمرأة المعيلة

منذ 26 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
محافظ كفر الشيخ السابق: سنسخر كل جهودنا لرعاية الشباب والمرأة المعيلة

مستشار وزير الاسكان خلال كلمته بحفل تكريم اسر الشهداء بكفر الشيخ

قال الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ السابق ومستشار وزير الإسكان لشؤون مياه الشرب والصرف الصحي، إن مؤسسة الصفا الخيرية ستُسخر كل جهودها لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة والشباب وتوفير فرص عمل لهم .

وأضاف عبد الواحد، خلال كلمته بحفل المؤسسة لتكريم أسر الشهداء والأمهات المثاليات، وذلك بقاعة القوات المسحة، "سخرنًا كل السبل لتوفير فرص عمل ، ولأن بناء قدرات الأفراد هو هدف رئيسي للمؤسسة لكننا لن نتغافل عن تقديم الدعم للكاثر احتياجًا" .

ووجه محافظ كفر الشيخ السابق، عدداً من الرسائل قائلاً "إلى اللذين تخضبت بدمائهم تراب الوطن فداءا له وتضحية لأجله، للشهداء الذين هم عند ربهم أحياء يرزقون، إلى أرواحهم التي حلقت في السماء، بعزة، إلى كل يتيم غسلت دموعه جسد هزيل والى كل أم مازالت على الباب تنتظر اللقاء، أهدى سلامًا إلى أرواح الشهداء".

جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء العبد، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والكاتب الصحفي مصطفى عمارة، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ، والدكتورة هدى الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، واللواء هاني النواصرة، وشكري الجندي، عضوا مجلس النواب عن دائرة كفرالشيخ، وعلاء سلام، عضو مجلس النواب عن دائرة فوه ومطوبس، وعددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية ورواد العمل الاجتماعي بالمحافظة.

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