غادة والي: نستثمر أموال المعاشات في السندات وأذون الخزانة والبورصة

قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن أموال المعاشات تُستثمر في السندات وأُذون الخزانة، موضحةً أن حاملها يحصل على عائد معفي من جميع الضرائب، بالإضافة إلى الاستثمارات والودائع وأسهم احتفاظ في استثمارات طويلة الأجل، موضحةً أن أقل من 2% منها يتم تداوله في البورصة.

وأضافت والي، خلال حوارها مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "كل يوم"، المُذاع عبر فضائية "ON E"، أن هناك لجنة خبراء مستقلين تتابع أوجه صرف أموال المعاشات، موضحةً أن الدستور يضمنها، وأن الدولة لن تتقاعس عن خدمة أصحاب المعاشات.