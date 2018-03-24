القرموطي يأكل وجبة مدرسية على الهواء: صلاحيتها 3 أيام فقط

أكل الإعلامي جابر القرموطي، وجبة مدرسية على الهواء، خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، الذي يُذاع عبر فضائية "النهار"، موضحًا أنها الوجبة التي أعطاها مسئولون بوزارة الصحة للرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث أكلها الأخير وأشاد بها.

وقال القرموطي: "المتحدث باسم الوزارة أرسل لي كرتونة بها المواد الغذائية، فشلنا في إحضار البسكويت، لكننا نجحنا في الحصول على الفطيرة، حيث نصحني المتحدث بأن أتناولها على الهواء إذا شعرت بالجوع".

وأضاف: "أن الوجبة صالحة للاستخدام لمدة 3 أيام فقط".

فرد عليه حامد عبدالدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، قائلًا: "كلها متقلقش، على ضمانتي".

وأضاف: "نهتم بمعايير معينة في الوجبة لإشباع التلميذ، ووزارة الصحة نفت تعرض التلاميذ في محافظة المنوفية لأي أزمة صحية بسبب الوجبات المدرسية".

وتابع: "عندنا 15 مصنع في 13 محافظة لإنتاج التغذية المدرسية، ونسعى إلى تطويرها، لكن أثناء الإجازة تتوقف المصانع، وهذا ما يشكل ضغطًا على ميزانية الوزارة لأننا ندفع أجور العاملين بالإضافة إلى بعض التكاليف الأخرى".