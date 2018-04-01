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الوطن

عاجل| وزير الصحة يقرر تغيير رئيس التأمين الصحي.. و «سهير» تخلفه

منذ 45 دقيقة
كتب: محمد مجدي
عاجل| وزير الصحة يقرر تغيير رئيس التأمين الصحي.. و «سهير» تخلفه

الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان

علمت «الوطن» من مصادر حكومية مطلعة أن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، استقر على تغيير الدكتور على حجازي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، من منصبه، مع تكليف الدكتورة سهير عبدالحميد، مدير فرع التأمين الصحي بالقاهرة بمنصبه.

وأضاف المصدر أن وزير الصحة ينسق مع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لإصدار القرار رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشارت المصادر، إلى أن خلافات متعددة نشبت بين الوزير، وحجازي خلال الفترة الماضية، وكان من بينها واقعة «طبيب البنطلون الجينز».

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