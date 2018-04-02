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الوطن

موجز 6 صباحا| سقوط حطام محطة الفضاء الصينية.. و6 قتلى لإعصار فيجي

اليوم AM 07:01
كتب: أحمد حامد دياب
موجز 6 صباحا| سقوط حطام محطة الفضاء الصينية.. و6 قتلى لإعصار فيجي

محطة فضائية

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ6 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث قالت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها، إن حطام المحطة الفضائية الصينية دخل المجال الجوي في جنوب المحيط الهادي.

من ناحية أخرى، أدى الإعصار جوزي الذي ضرب جزيرة فيجي إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وفقدان خامس، في حين لا تزال الفيضانات تغمر مساحات واسعة في الأرخبيل الواقع في جنوب المحيط الهادئ، كما أفادت وسائل الإعلام المحلية الاثنين.

ومن أبرز المناطق المتضررة مدينة "نادي" السياحية التي غمرت الفيضانات الجزء الأكبر منها بسبب الرياح العاتية التي رافقت الإعصار وبلغت سرعتها 100 كلم/ساعة.

وقال المسؤول في الشرطة ليفاي دريو لموقع فيجي فيلدج الإخباري المحلي إن مياه الفيضانات جرفت خمسة أشخاص "تم العثور على جثث أربع منهم" في حين لا يزال جاريا البحث عن الخامس المفقود وهو شاب عمره 19 عاما.

وإلى أبرز عناوين الأخبار: 

الإعصار جوزي يخلّف أربعة قتلى على الأقل في فيجي

عاجلحطام المحطة الفضائية الصينية يدخل المجال الجوي جنوب المحيط الهادي

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