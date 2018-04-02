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الوطن

فاروق الباز: نسبة الأمية في مصر "مصيبة علمية"

منذ 13 دقيقة
كتب: أميرة فكري
فاروق الباز: نسبة الأمية في مصر "مصيبة علمية"

فاروق الباز

قال الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء، إن نسبة الأمية بين المرأة تصل إلى 45% في الصعيد، و37% بالوجه البحري، مشددا على مشاركة طلاب الجامعات في محو أميات الأشخاص، مضيفا أن هذه النسب تمثل "مصيبة علمية للدولة".

وطالب الباز، خلال كلمته اليوم الاثنين، بمؤتمر جامعة عين شمس السنوي السابع، تحت عنوان "عالمية وانطلاق"، الذي حضره الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، بضروة العمل على رفعة اسم مصر، ومحو الأمية منها كاملا، لافتا إلى إنه لا بد من وجود ثورة شبابية، موضحا أن ثورة 25 يناير كانت ثورة شبابية، على الوضع حينها.

وأكد الباز، ضرورة احترام مياه النيل، وعدم إلقاء المخلفات فيها، وكذلك الحيوانات الميتة، موجها حديثه للخريجين من الجامعات، أن الشهادة التي يحصل عليها، لابد أن تكون سلاحا لرقيه وحماية نفسه.

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