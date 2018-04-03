موجز الظهيرة| السيسي يستقبل وفدا عراقيا.. وتفاصيل معارض "أهلا رمضان"

تقدم "الوطن" موجزا لأهم أنباء الساعة الثانية عشر ظهرا، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي وفدا من أعضاء مجلس النواب العراقي برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.

ويعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بعد قليل، تفاصيل معرض "سوبر ماركت أهلا رمضان"، والمقرر إقامته تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في مؤتمر صحفي يعقد في أحد فنادق القاهرة.

وتعطل القطار رقم 124، القادم من طنطا إلى أشمون، مرورا بشبين الكوم، بمحطة قطار البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، ما أدى إلى تكدس الركاب بالمحطة، ولجوء عدد كبير منهم إلى سيارات الركاب للحاق بأعمالهم.

كما أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، مهندسين استشاريين بمكتب "حمزة ومشاركوه"، مكتب ممدوح حمزة، وموظفين بشركة النصر للتعدين إلى محكمة جنايات القاهرة.

عاجل السيسي يستقبل وفدا من "النواب" العراقي

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