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الوطن

بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد تشغيل 50 أتوبيسا جديدا

منذ 29 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| محافظ كفر الشيخ يتفقد تشغيل 50 أتوبيسا جديدا

محافظ كفرالشيخ يطلق المرحلة الأولى من مشروع النقل الداخلى

أعلن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تشغيل 50 ميني باص مكيف، لنقل الركاب من المراكز والمدن إلى عاصمة المحافظة، بعد الانتهاء من إجراءات التراخيص والتشغيل خلال أيام، وتوفير نقل جماعي داخلي يجوب أحياء المدينة.

أضاف "نصر"، خلال تفقده الأتوبيسات الجديدة، اليوم الثلاثاء، أن الـ50 مينى باص كمرحلة أولى باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه شاملة المواقف المخصصة للمشروع بالمدن وعاصمة المحافظة، ومن المقرر زيادة عددها إلى 100 مينى باص على مراحل.

وأوضح "نصر" أن المينى باصات موديل 2018، مزودة بكاميرات مراقبة، ويستوعب الواحد منها 27 راكبًا، فضلاً عن تشغيل الشباب فى المشروع من خلال القطاع الخاص، ومن المقرر توزيع سيارات المينى باص على المراكز والمدن بدائرة المحافظة طبقًا لاحتياجات كل مركز.

وأشار "نصر" إلى أن المشروع يضع حلًا نهائيًا لمشكلة الزحام فى نقل طلبة جامعة كفرالشيخ من المدن المختلفة الى عاصمة المحافظة خاصة خلال أيام الامتحانات مراعاة لاحتياجاتهم وتأمين وصولهم فى المواعيد المحددة دون تأخير، وتحسين خدمات النقل الجماعى للمواطنين بدائرة المحافظة.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ، ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعادل الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة شركة كفرالشيخ للنقل البرى.

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