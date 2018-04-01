محافظ كفر الشيخ: 52 مليون جنيه لرفع المخلفات وإغلاق المقالب العشوائية

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ:"تم تخصيص 52 مليون جنيه لرفع المخلفات خارج المدن للحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة"، لافتًا أن المرحلة الثالثة من المنظومة تتكلف نحو 163 مليون جنيه، لإنشاء مدفن صحي في نطاق مركز مطوبس، كما سيتم إغلاق المقالب العشوائية بالمدن بتكلفة 15 مليون جنيه، كما سيتم إنشاء مصانع جديدة لإدارة المخلفات بمراكز"كفر الشيخ-دسوق-مطوبس" واخرى في "قلين-الحامول-بيلا"، كما سيتم تأهيل مصرف كتشنر بتكلفة 610 مليون يورو بمحافظات الغربية والدقهلية وكفرالشيخ، على أن يتم تخصيص 23 مليون يورو من هذا الاعتماد لحل مشكلة المخلفات بالقرى الواقعة على مصرف كتشنر.

أضاف المحافظ، أن التولد اليومي للمخلفات بمحافظة كفرالشيخ يبلغ 2500 طن تقريبًا يتم تجميعهم ونقلهم للمصانع والمقالب الموجودة بالمحافظة بنسبة تصل إلى 70% من التولد اليومى، ومتابعة آداء مستوى النظافة بالمراكز والمدن من خلال العمليات وأجهزة اللاسلكي.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة لمحافظة كفر الشيخ، وذلك لمناقشة المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات البيئية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس جهاز المخلفات الصلبة بالوزارة، المحاسب محمد ابو غنيمة وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، الدكتور محمد إسماعيل مساعد الوزير لبرنامج المخلفات، المهندس أحمد خليل، مدير مشروع المخلفات.