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الوطن

"يونس" عن "أبو تريكة": أخلاقه أتمناها لابني والوسط الرياضي مليان إخوان

منذ 53 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
"يونس" عن "أبو تريكة": أخلاقه أتمناها لابني والوسط الرياضي مليان إخوان

مصطفى يونس

أكد مصطفى يونس، نجم منتخب مصر والأهلي سابقا، والإعلامي الرياضي، أن ثورة 25 يناير كانت نكسة ومؤامرة ضد مصر.

 وأشاد يونس، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" بأخلاق النجم محمد أبو تريكة، نجم منخب مصر والنادي الأهلي سابقا، قائلًا: "بني آدم فيه كل المواصفات الحلوة مش بس لاعيب كرة، ومواصفاته أتمناها لجوز بنتي وابني، وأتمنى أنه يطلع براءة من كل الاتهامات".

 ولفت إلى أن الوسط الرياضي مليء بالإخوان المسلمين، رافضًا ذكر أسمائهم، معقبًا: "لكن لكم دينكم وليا ديني".

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