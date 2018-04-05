موسى مصطفى لـ"المصريين": السيسي أب للجميع.. ونتقابل في انتخابات 2022

كشف المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق، حقيقة تصويت أسرته لصالح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، موضحًا أن أسرته انتخبته بلا شك، وتفاعلت تفاعلًا كبيرًا معه، وما تردد في هذا الشأن شائعات لا أساس لها من الصحة.

ووجه "موسى"، خلال حواره ببرنامج "هنا القاهرة"، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس" الشكر لكل من صوت له في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "بوعدكم إني هعمل كل الجهد إللي توقعتوه مني، وسأتعاون مع السيسي للوصول لمرحلة متقدمة في البلد، ونتقابل في انتخابات 2020".

وأشاد بكلمة الرئيس السيسي عنه، قائلًا: "كلمة السيسي عني تؤكد أن مصر بخير، وأن السيسي أب لكل المصريين".