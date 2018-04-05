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الوطن

الباز: عملت "نقاش" لحين حصولي على عمل بالجامعة

اليوم AM 05:01
كتب: أحمد حامد دياب
الباز: عملت "نقاش" لحين حصولي على عمل بالجامعة

فاروق الباز

قال عالم الجيولوجيا المصري الدكتور فاروق الباز، إنه حصل على الدكتورة من أمريكا في الجيولوجيا، وعاد إلى مصر من أجل بناء مركز بحثي لعلوم الجيولوجيا في مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" أنه فوجئ بأن الجامعة تعرض عليه أن يعمل كأستاذ للكيمياء رغم حصوله على دكتوراه في الجيولوجيا.

وأكد الباز أنه رفض ذلك ولكن المسؤول عن تعيينه قال له: "يعني مش هتعرف تفتح كتاب الكيمياء وتمشي فصل فصل مع الطلاب؟".

وأكد الباز أنه رجع لأمريكا بعد فشله في التعيين كأستاذ للجيولوجيا وأنه ظل يحاول لمدة 6 أشهر ولكنه فشل في ذلك وأنه قرر الرجوع لأمريكا والتحق بالعمل هناك كـ"نقاش" لحين توافر فرصة عمل له في الجامعة هناك.

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