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الوطن

فاروق الباز: من لا ينتج ما يأكله لا يستحق الاحترام

منذ 11 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
فاروق الباز: من لا ينتج ما يأكله لا يستحق الاحترام

فاروق الباز

قال عالم الجيولوجيا المصري الدكتور فاروق الباز، إن مصر كانت سلة غذاء العالم ويجب أن تعود لما كانت عليه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه "العاشرة مساء" المُذاع عبر فضائية "دريم" أن الحبوب التي كانت تؤكل في شبه الجزيرة العربية بالكامل كان يتم زراعتها في مصر.

وتابع: "أنا النهاردة بستلف من البنوك عشان أشتري 60% من القمح اللي بعمل منه رغيف العيش ودي خيبة ليس لها حدود".

واستدرك: "الناس اللي لا تنتج ما تأكله لا تستحق الاحترام في نظري ويبقى أنت زي الراجل اللي بيشتغل أه بس مبيقدرش يأكل عيلته وده لا يستحق الاحترام".

وأكد الباز على أننا نستطيع أن نحقق الإكتفاء الذاتي في القمح والحبوب وأن نصدر لدول العالم أيضًا.

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