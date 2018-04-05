"المستقلة لجرائم الحرب": الاحتلال تعمّد قتل أكبر عدد من الفلسطينيين

استنكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لجرائم الحرب "توثيق"، استهداف الاحتلال وبشكل متعمد المشاركين في مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة .

وحذرت الهيئة، في مؤتمر مشترك بين مدينتي غزة وجنيف السويسرية بنظام الربط التلفزيوني "الفيديوكونفرس"، قادة الاحتلال من استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين.

وقالت الهيئة "إن قوات الاحتلال استخدمت طائرات مسيرة معروفة باسم الدرون وذلك للمرة الأولى لإلقاء قنابل غاز ذات تركيز كبير على المتظاهرين السلميين بمسيرات العودة الكبرى"، مؤكدة أن الاحتلال استخدم غازات سامة تجرب لأول مرة في قطاع غزة.

وذكرت خلال مؤتمرها أن هدف الاحتلال هو قتل أكبر عدد من المتظاهرين السلميين، من خلال استخدام الرصاص الحي والغازات السامة بشكل كبير وفي نطاق ضيق.

وأضافت الهيئة أن "قوات الاحتلال اعترفت عبر مواقعها المختلفة، بقتل المتظاهرين بشكل متعمد، بالرغم من عدم تشكيلهم خطرا مباشرا على جنود الاحتلال".

وأكدت تعمد الاحتلال استهداف الصحفيين بالرغم من وجود شارات صحافة واضحة من على بعد عدة أمتار من الحدود الشرقية، حيث أصيب 22 صحفيا منذ بدء مسيرات العودة.

وأشارت الهيئة إلى أنها عملت على رصد وتوثيق كل الجرائم المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين بمسيرة العودة الكبرى لملاحقة قادة الاحتلال ومحاكمتهم أمام محكمة الجنايات الدولية، داعية الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم حرب بحق المتظاهرين.

وبينت أن السلطة لم تحول أي ملف لمحكمة الجنايات الدولية منذ سنوات، بالرغم من انضمام فلسطين لهذه الهيئة الدولية.

واعتبرت أن الإجراءات القمعية التي تنتهجها سلطات الاحتلال، تعتبر انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان لاسيما المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي كفلتا لكل شخص الحق في الاشتراك في الاجتماعات العامة والحق في التجمع السلمي.