أعضاء الاتحاد البرلماني العربي ينتقدون التدخل الإيراني في المنطقة

عقدت لجنة الشئون السياسية والعلاقات البرلمانية بالاتحاد البرلمانى العربى، اجتماعها، اليوم الخميس، على هامش المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد، بمقر مجلس النواب المصرى، برئاسة عبد الله الغيث، وحضور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بالمجلس.

وشهد الاجتماع مطالبات بضرورة رفض التدخلات الأجنبيبة بشئون الدول العربية، والتضامن مع السعودية تجاه الأعمال الإجرامية لميليشيات الحوثى فى اليمن، وأيضًا رفض التدخلال الإيرانى.

وطالب ممثل اليمن بوضع توصية للمساعدة الإنسانية العاجلة لدولة اليمن خاصة فى المناطق الخاضعة لسلطة الحوثيين، ورفض الاعتداء السافر على اليمنيين بالصواريخ الباليستية بشكل مستفز.

فيما طالب ممثل الكويت، بتعزيز جميع السبل لإعادة إعمار أي بلد عربي تعرض للتدمير والوقوف بجانب السعودية تجاه المليشيات الحوثية ومع أى دولة عربية تتعرض لإعتداءات.

من جانبه رفض ممثل الجزائر التدخلات الأجنبية فى الشئون العربية، بأي شكل من الأشكال، وتضامن معه ممثل السودان، بعدم التدخل الأجنبى، فيما طالب ممثل عمان بإبرز دور الكويت فى سعيها لتقريب وجهات النظر فى الخلافات بين الدول العربية ولم الشمل العربى، فى الوقت الذى أكدت قطر بضرورة الإعتراف بوجود عدو مشترك للدول العربية وهى إسرائيل رافضه التدخل الأجنبيى بالشأن العربى.

فى السياق ذاته أكد ممثل البحرين بضرورة وقف التدخل الإيرانى والتركى فى الشأن السورى، وأيضًا الروسي، فيما أكد ممثل العراق أن تركيا ليست دولة عدو ولكنهم يرفضون تدخلها العكسرى فى العمق العراقى، قائلًا: "نرفض أن نسمح باستخدام أراضينا بالإعتداء على أى دولة أخرى".

وأدان عبد الله غيث، رئيس الاجتماع ما يحدث من جانب الحوثيين فى اليمن وأيضُا الصواريخ التى يتم إطلاقها على السعودية رافضًا التدخلات الأجنبية واحترام سيادة الدول.