تسجيل الدخول

الوطن

السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس في مدينة السادات

أمس PM 11:51
كتب: محمود الحصري
السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس في مدينة السادات

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات، دون خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمخزنين يحتويان على مواد تنظيف خلف مصنع ملابس تحت التجديد على مساحة 33 ألف متر والمبنى على مساحة 17 ألف متر، ومنعت امتداده إلى المصنع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.

أخبار متعلقة
الحماية المدنية تسيطر على حريق بكشك في مطروح

الحماية المدنية تسيطر على حريق بكشك في مطروح
الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمزرعة في سيوة

الحماية المدنية تدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق بمزرعة في سيوة
"الحماية المدنية": إخماد حريق في منزل بناهيا

"الحماية المدنية": إخماد حريق في منزل بناهيا
الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في إيتاى البارود بالبحيرة

الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة في إيتاى البارود بالبحيرة
الحماية المدنية تمنع احتراق 500 ألف جنيه بشقة في إيتاي البارود

الحماية المدنية تمنع احتراق 500 ألف جنيه بشقة في إيتاي البارود
الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة في بولاق الدكرور دون خسائر

الحماية المدنية تسيطر على حريق التهم شقة في بولاق الدكرور دون خسائر
الحماية المدنية: إخماد حريق في منزل بمنطقة أوسيم

الحماية المدنية: إخماد حريق في منزل بمنطقة أوسيم
"الحماية المدنية" بقنا تفحص 280 لجنة انتخابية من أصل 359

"الحماية المدنية" بقنا تفحص 280 لجنة انتخابية من أصل 359
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في شقة سكنية بالوراق

الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في شقة سكنية بالوراق
"الحماية المدنية" بالجيزة: السيطرة على حريق بمبنى هيئة قضايا الدولة

"الحماية المدنية" بالجيزة: السيطرة على حريق بمبنى هيئة قضايا الدولة

التعليقات

«الوطن» في صدارة الفائزين بـ«الصحافة العربية»

أحدث الأخبار

موسى مصطفى موسى: سأتكاتف مع السيسي لأجل مصر.. وسعيد بنجاحه

موسى مصطفى موسى: سأتكاتف مع السيسي لأجل مصر.. وسعيد بنجاحه

"صحة مطروح" تضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة

"صحة مطروح" تضبط 100 كيلو أسماك مملحة فاسدة

964 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

964 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

تكريم القائمين على الانتخابات باحتفالية "كلنا معاك" في الغربية

تكريم القائمين على الانتخابات باحتفالية "كلنا معاك" في الغربية

ناقد رياضي: محمد صلاح رفع طموحات المصريين في كأس العالم

ناقد رياضي: محمد صلاح رفع طموحات المصريين في كأس العالم

اختيارات الوطن

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

مصر تبدأ الطريق إلى «الاقتصاد الرقمى»

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

بروفايل| رونالدو.. أسطورة تعشق الإبداع

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

«عبير»: رموز سرية فى غرفة «خالد» تكشف اشتراكه فى اللعبة التى دفعته للانتحار

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

شاش وقطن وجبيرة مع الباعة الجائلين أمام مستشفى الموظفين بإمبابة : الشىء لزوم الشىء

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

"الحوت الأزرق" بوابة الموت.. لعب ينتهي بانتحار

الأكثر قراءة

عاجل