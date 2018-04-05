السيطرة على حريق هائل بمصنع ملابس في مدينة السادات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بمصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات، دون خسائر بشرية.

كان اللواء أحمد عتمان، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا بنشوب حريق في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الثانية بالسادات، وعلى الفور توجه رجال الحماية المدنية تحت إشراف العميد ياسر جلال، مدير إدارة الحماية المدنية بالمنوفية، إلى محل البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذي نشب بمخزنين يحتويان على مواد تنظيف خلف مصنع ملابس تحت التجديد على مساحة 33 ألف متر والمبنى على مساحة 17 ألف متر، ومنعت امتداده إلى المصنع.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة سبب الحريق.