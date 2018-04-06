موسى مصطفى موسى: سأتكاتف مع السيسي لأجل مصر.. وسعيد بنجاحه

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه خاض المعركة الانتخابية بشرف، يدل على تغيير فكر ومنظومة العملية الانتخابية.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتكاتف مع الرئيس السيسي في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يتكاتف الجميع حوله لصالح مصر ومستقبلها.

وأشار المرشح الرئاسي السابق، إلى أنه سعيد بالدور الذي قام به، وعبر كذلك عن سعادته بنجاح الرئيس السيسي، لافتا إلى أنه سيقدم له برنامجه الانتخابي لتقييم الصالح منها لمصلحة مصر.