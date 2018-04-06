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الوطن

موسى مصطفى: ترشحت للرئاسة لأنقذ مصر من المؤامرات التي تحاك ضدها

منذ 50 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
موسى مصطفى: ترشحت للرئاسة لأنقذ مصر من المؤامرات التي تحاك ضدها

موسى مصطفى

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إنه عندما قرر أن يخوض الانتخابات الرئاسية، وضع نصب عينيه مصلحة الوطن.

وأضاف موسى، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه من خلال قراءته للمشهد الانتخابي شعر بأن المؤامرات تحاك بالفعل ضد مصر، بعد أن انسحب المرشحون الرئاسة من المشهد الانتخابي، وتركوا الرئيس السيسي وحيدا حتى يتضح أمام العالم بأنه استفتاء وليس انتخابًا.

وأشار رئيس حزب الغد، إلى أنه كان من المهم اتخاذ القرار وتم مناقشة الأمر مع الهيئة العليا لحزب الغد، واتخذ القرار في آخر لحظة بضرورة التقدم والترشح للانتخابات، من أجل إنقاذ مصر من المؤامرات التي تحاك ضدها.

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