والد مريم نافيا نية التنازل عن قضية ابنته: "دي كرامتنا وكرامة شعب مصر"

نفى حاتم عبدالسلام، والد الشابة مريم، المعروفة إعلاميًا بضحية العنصرية في لندن، نيته التنازل عن القضية من أجل دفن جثمان ابنته.

وأضاف عبدالسلام، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار"، أن السلطات البريطانية أخبرته بأن التشريح سيستغرق أسبوعين، وأنهم بعد ذلك قالوا له ان التشريح سيستغرق 12 أسبوعا.

وأوضح والد مريم، أن "القنصل العام تواصل معه وقرر تعيين طبيب للتشريح مستقل على نفقة السفارة"، مؤكدًا أن السلطات البريطانية تماطل في قضية مريم.

وأكد أن القنصلية المصرية لم تتأخر وبذلت كل ما في وسعها، ولكن هناك تعنت من قبل السلطات البريطانية.

وشدد عبدالسلام على، أنه سيواجه الضغوط الشديدة التي يتعرض لها للتنازل عن القضية، مؤكدًا: "أنا قدها وبعتبر مريم أيقونة الشعب المصري، وبعمل ده عشان محدش يعمل كده مع أي مصرية، ودي كرامتنا وكرامة شعب مصر".