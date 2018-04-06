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الوطن

العريفي: صلاح مبدع ودولي.. زاده الله توفيقاً

اليوم AM 05:32
كتب: سلمان إسماعيل
العريفي: صلاح مبدع ودولي.. زاده الله توفيقاً

محمد صلاح

نشر الداعية السعودي محمد العريفي، صورة تجمع بين نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري محمد صلاح، رفقة زميله ساديو ماني، خلال سجودهما على أرضية الملعب بعد تسجيل صلاح أول أهداف المباراة التي جمعت فريقه بمتصدر الدوري الإنجليزي مانشيستر سيتي في نهائيات دوري أبطال أوروبا أمس، وانتهت بفوز فريق "صلاح" بثلاثة أهداف مقابل صفر.

وقال "العريفي" في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "متابعتي للكرة وأخبارها = صفر، وقد وصلتني هذه الصورة في مجموعة واتساب، فعرفت أن أحدهما هو المبدع الموفق الدولي محمد صلاح زاده الله توفيقاً".

وتساءل: "لكن من الثاني؟". ليجيبه عدد من المغردين أنه اللاعب السينغالي ساديو ماني.

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