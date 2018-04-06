فاروق الباز: "السيسي بيكلم الناس بلغتهم.. هنعرف نحل خيبتنا لو عرفناها"

قال عالم الجيولوجيا، الدكتور فاروق الباز، إن جزءا كبيرا من حل المشكلة أن تتحدث الحكومة بصدق وإخلاص مع المواطنين.

وأضاف الباز، خلال لقائه مع الإعلامية رشا نبيل في برنامج "مصر النهاردة" المٌذاع عبر فضائية "مصر الأولى": "هنخرج من الأزمة لما نكلم الناس بكل صراحة وأمانة وإخلاص، وده اللي بيعملوا الرئيس السيسي لما بيجتمع مع الطلبة، وفي المؤتمرات بيفتح وبيكلم الناس بلغة الناس".

وتابع الباز: "لازم رئيس الوزارء يكلم الناس بالبلدي والوزارء يكلموا الناس بالطريقة اللي يفهموها، وبكل صراحة عشان الناس لما تفهم القصة هتمشي مع الحكومة، ولازم يعرف الخيبة عشان إحنا قادرين نحل الخيبة دي لو عرفناها".