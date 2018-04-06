رامي جان: "أيمن نور طغى وتجبر وشوية شوية يقول أنا ربكم الأعلى"

كشف رامي جان أحد أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، والذي تبرأ منها وعاد مؤخرًا من تركيا تفاصيل الخلاف الدائر داخل قناة الشرق الإخوانية التي يمتلكها الإخواني الهارب أيمن نور.

وقال سرايا، خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز في برنامج "90 دقيقة"، عبر فضائية "المحور"، إن المشكلة بدأت عندما رفض أيمن نور زيادة رواتب الشباب العاملين في القناة، وخفض رواتب بعضهم وهددهم بتلفيق تهم لهم في حالة الاعتراض.

وأضاف جان: "أيمن نور طغى وتجبر وشوية شوية يقولهم أنا ربكم الأعلى.. أيمن نور بياكل عيش من عرق الشباب دول وعلى حس القناة، وإنها قناة معارضة".