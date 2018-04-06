"الزراعة": وضع مصانع الأسماك تحت الرقابة المستمرة وتفتيشها في أي وقت

اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عددًا من الإجراءات للرقابة على الأسواق خلال الاحتفال بعيد شم النسيم الإثنين المقبل، في أسواق الأسماك الطازجة والمملحة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم التنسيق بين المديريات والإدارات البيطرية بالمراكز التابعة لها لوضع مصانع الأسماك المملحة والمدخنة تحت المراقبة المستمرة وفحص الإنتاج أولاً بأول وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة لتكون تحت المراقبة وخاضعة للتفتيش في أي وقت.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التنسيق مع الإدارات المعاونة لعمل حملات تفتيشية باستمرار على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك بجميع أنواعها مثل إدارة مباحث التموين وإدارة الرقابة بمديرية التموين وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر ليكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت.

وأكد أنه تم تجهيز غرفًا للطوارئ بالمديريات للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للقيام بالتحقق منها والعمل على حلها في حينه، والتأكيد على اتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية للأسماك، وذلك لتقديم الغذاء الصحي الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الأسواق المفتوحة.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في الأسواق حرصا على صحتهم وسلامتهم.