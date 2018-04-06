تسجيل الدخول

الوطن

"الزراعة": وضع مصانع الأسماك تحت الرقابة المستمرة وتفتيشها في أي وقت

منذ 50 دقيقة
كتب: محمد أبو عمرة
"الزراعة": وضع مصانع الأسماك تحت الرقابة المستمرة وتفتيشها في أي وقت

صورة أرشيفية

اتخذت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عددًا من الإجراءات للرقابة على الأسواق خلال الاحتفال بعيد شم النسيم الإثنين المقبل، في أسواق الأسماك الطازجة والمملحة للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيواني قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وقال الدكتور إبراهيم محروس رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إنه تم التنسيق بين المديريات والإدارات البيطرية بالمراكز التابعة لها لوضع مصانع الأسماك المملحة والمدخنة تحت المراقبة المستمرة وفحص الإنتاج أولاً بأول وكذا أماكن عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة لتكون تحت المراقبة وخاضعة للتفتيش في أي وقت.

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنه تم التنسيق مع الإدارات المعاونة لعمل حملات تفتيشية باستمرار على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك بجميع أنواعها مثل إدارة مباحث التموين وإدارة الرقابة بمديرية التموين وإلغاء الإجازات والراحات للأطباء العاملين بالتفتيش بإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وكذا إدارات المجازر ليكونوا على أهبة الاستعداد في أي وقت.

وأكد أنه تم تجهيز غرفًا للطوارئ بالمديريات للعمل على مدار 24 ساعة بنظام النوبتجية لتلقي أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للقيام بالتحقق منها والعمل على حلها في حينه، والتأكيد على اتباع القواعد الخاصة بالمواصفات القياسية المصرية للأسماك، وذلك لتقديم الغذاء الصحي الآمن للمواطنين خاصة مع وجود الأسواق المفتوحة.

وناشد المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات يشاهدونها في الأسواق حرصا على صحتهم وسلامتهم. 

أخبار متعلقة

تراجع مبيعات الفسيخ والرنجة والسردين بالقليوبية بسبب ارتفاع الأسعار

تراجع مبيعات الفسيخ والرنجة والسردين بالقليوبية بسبب ارتفاع الأسعار
أسعار "الرنجه" و"الفسيخ" في شم النسيم 2018

أسعار "الرنجه" و"الفسيخ" في شم النسيم 2018
محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على "الفسيخ"

محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات على "الفسيخ"
"الزراعة" تتبنى أبحاث الشباب وتتوسع في تطبيق النظم المائية بالصوب

"الزراعة" تتبنى أبحاث الشباب وتتوسع في تطبيق النظم المائية بالصوب
وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

وزير الزراعة يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

التعليقات

وزير الرياضة يتفق على حل مجلس

أحدث الأخبار

بدء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل برئاسة المراغي

بدء اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العربي للنقل برئاسة المراغي

جنازة غير تقليدية.. تزيين جثة مليونير بمجوهرات ونعش ذهبي

جنازة غير تقليدية.. تزيين جثة مليونير بمجوهرات ونعش ذهبي

القبض على هارب من مؤبد في اقتحام قسم شرطة بالمنيا

القبض على هارب من مؤبد في اقتحام قسم شرطة بالمنيا

روايات مسلسلة يمكن أن يقرأها الشباب بخلاف "ما وراء الطبيعة"

روايات مسلسلة يمكن أن يقرأها الشباب بخلاف "ما وراء الطبيعة"

الأمن العام يضبط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

الأمن العام يضبط عصابة سرقة المساكن في الدقهلية

اختيارات الوطن

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

الحماة حماة حتى لو كانت ملكة

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

أيتام ولكن مبدعون: شعر واختراعات وكرة قدم

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

إزالة «المواردى» للتطوير.. لكن خيام «مولد السيدة» مالهاش كبير

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

«دعاء وأخواتها»: حققنا حلم والدنا و«بقينا دكاترة»

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

التليفزيون «يربط» لسان الأطفال.. ومراكز العلاج كاملة العدد

الأكثر قراءة

عاجل