"التموين": 220 شركة ستشارك في معرض "أهلا رمضان"

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، إن الوزارة مستعدة لاستقبال شهر رمضان، بتوفير كميات كبيرة للغاية من السلع الأساسية للمستهلكين بأسعار مخفضة، مشيرًا إلى وجود خطة لإقامة معارض في كافة مناطق الجمهورية.

وأضاف رمضان في تصريحات صحفية، اليوم، أن المعرض الرئيسي سيكون في أرض المعارض بمدينة نصر، يفتح أبوابه في يوم 10 مايو حتى يوم 13 مع إمكانية مد فترته حتى يوم 17 مايو، في حالة وجود إقبال من الجمهور، موضحًا أن أكثر من 220 شركة من كبريات الشركات الغذائية والسلاسل التجارية ستشارك في المعرض.