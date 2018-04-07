سمير حبيب: أمينة رزق وعبدالرحمن أبو زهرة عملا معي بأفلام ديزني

قال الفنان سمير حبيب، إنه عمل في "ديزني بالعربي" مصادفة، عن طريق صديق مصري- أمريكي الجنسية، متابعا: "كنت أول فنان مصري وعربي يقدم أعمال ديزني بالعربي، وأنشأنا مكتبة والت ديزني قبل انطلاقها".

وقال حبيب، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء dmc"، اليوم الجمعة: "أنحني احتراما للفنان عبدالرحمن أبو زهرة عمل معنا في أجواء شديدة الصعوبة".

وتابع أن الفنانة الكبيرة الراحلة أمينة رزق عملت معي في دوبلاج أفلام ديزني بالعربي.

وأكد حبيب، أن المصريين أبدعوا في تقديم دوبلاج أعمال ديزني بالعربي.