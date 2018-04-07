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الوطن

بني سويف: استعدادات قصوى بالمستشفيات تزامنا مع احتفالات شم النسيم

منذ 15 دقيقة
كتب: عمرو رجب
بني سويف: استعدادات قصوى بالمستشفيات تزامنا مع احتفالات شم النسيم

محافظة بني سويف

وجه المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، برفع درجة الاستعداد القصوى بالقطاعات الحيوية خصوصًا بالمستشفيات، مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، لسرعة اتخاذ إجراءات في حالات الطوارئ.

كما وجه محافظ بني سويف، بتواجد سيارات الإسعاف بالحدائق والمتنزهات والتي من المتوقع أن تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال المناسبة، وتكثيف المراقبة على الأسواق والمحلات وبصفة خاصة محلات بيع الأسماك المملحة، بالتنسيق مع مديرية الصحة والتموين ومباحث التموين، مع ضرورة رفع وإزالة الإشغالات على مستوى مراكز المحافظة، واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وكلف محافظ بني سويف، بتشديد الرقابة على مراكب التنزه والمراسي النيلية، للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية.

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