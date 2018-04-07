بدء توافد أقباط وشخصيات عامة لحضور قداس عيد القيامة بـ"الكاثوليكية"

بدأ أقباط وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وممثلي الكنائس، التوافد، على كاتدرائية العذراء "سيدة مصر" بمدينة نصر بالقاهرة، لحضور قداس عيد القيامة المجيد، الذي يترأسه الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الكنيسة الكاثوليكية.

وشهدت الكاتدرائية تعزيزات أمنية مكثفة، خشية وقوع أي أعمال إرهابية، وأمنت قوات الأمن الكنائس، ومشطت الشوارع الجانبية في محيطها، ومنعت دخول السيارات إلى الكنائس أو الوقوف بجوارها، ونشرت كاميرات مراقبة فوق أسوارها، وعززت من الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة حولها، وركبت بوابات إلكترونية على مداخلها.

وشددت الأجهزة الأمنية على عدم دخول أي شخص لا يحمل دعوات لحضور القداس، ومطالبة الأقباط الحاضرين بالكشف عن وشم الصليب حتى يتم السماح لهم بالدخول وعدم اندساس أحد بينهم.