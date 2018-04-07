الأقباط يتوافدون على كنائس أسيوط للاحتفال بعيد القيامة

بدأ أقباط محافظة أسيوط في التوافد على الكنائس والإبراشيات، للاحتفال بعيد القيامة المحيد، لحضور قداس العيد، وسط تواجد أمني مكثف بمحيط بالكنائس وإغلاق الشوارع المؤدية لها، ووضعت كنائس المحافظة بوابات إلكترونية، وفحص فريق الكشافة المترددين.

وفي سياق متصل فرضت قوات الأمن بأسيوط كردونات أمنية بمحيط الكنائس، بالإضافة إلى تمركزات أمنية من الشرطة والجيش أمام كل كنيسة، كما حرص المشاركون في القداس والمتوافدون على الكنائس، على اصطحاب أبنائهم الصغار الذين أطلقوا الشماريخ والألعاب النار.

فيما توافد المئات من الشخصيات الشعبية والتنفيذية والعامة، وأعضاء مجلس النواب للمشاركة وتقديم التهاني.