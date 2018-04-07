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الوطن

أساقفة بني سويف يترأسون قداس عيد "القيامة" في حضور المحافظ ومدير الأمن

منذ 16 دقيقة
كتب: عمرو رجب
أساقفة بني سويف يترأسون قداس عيد "القيامة" في حضور المحافظ ومدير الأمن

الأنبا غبريال اسقف بني سويف

يترأس الأنبا غبريال أسقف بني سويف، مساء اليوم، قداس عيد "القيامة" المجيد، بمطرانية السيدة العذراء بمدينة بني سويف، كما يترأس الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، القداس بمطرانية "مار جرجس" بمدينة ببا، في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، يرافقه اللواء جرير مصطفي، مدير أمن بني سويف، ومدير المخابرات والأمن الوطني، وقيادات المحافظة الأمنية، والدينية، والتنفيذية، ونواب البرلمان.

ويقام قداسات في كافة كنائس وأديرة محافظة بني سويف، حيث يترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش، قداس العيد بكنيسة "الدير"، ويرأس القمص فام الانطوني وكيل دير الأنبا انطونيوس القداس بكنيسة "الدير ببوش".

واحتفلت أديرة وكنائس مختلف مدن وقري محافظة بني سويف، بليلة أبو غلمسيس والتي بدأت في الساعة الحادية عشر من مساء أمس، وانتهت بالقداس الإلهي في السادسة من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وشددت مديرية أمن بني سويف من إجراءاتها الأمنية بمحيط كنائس وأديرة المحافظة تزامنا مع احتفالات وقداس عيد "القيامة" المجيد، حيث أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للكنائس والأديرة بالحواجز الحديدية لمنع مرور السيارات والدراجات البخارية أمامها، مع وضع بوابات إليكترونية أمام مداخل الكنائس لفحص الحضور وتفتيشهم.

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