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الوطن

موسى لرئيس جبهة ساويرس بـ"المصريين الأحرار": "اعرف انت بتكلم مين"

منذ 30 دقيقة
كتب: محمود البدوي
موسى لرئيس جبهة ساويرس بـ"المصريين الأحرار": "اعرف انت بتكلم مين"

موسى مصطفى موسى

نشبت مشادة حادة بين المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، ومحمود العلايلي، رئيس حزب المصريين الأحرار "جبهة نجيب ساويرس" بسبب شرعيتها، إذ رفض موسى في تصريحات سابقة الاعتراف بكونها ممثلة عن الحزب.

وقال العلايلي، إن هناك 3 سيدات من الحزب ذهبن لحزب الغد من أجل الانضمام له، لكنهم لا يعبرون عن جبهتنا، ونحن لم نعرض الاندماج مع حزب الغد برئاسة موسى مصطفى.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ورد موسى مصطفى رئيس حزب الغد: "الجبهة ليست شرعية، وهي منشقه عن حزب المصريين الأحرار، وطالبت بالانضمام لنا"، فيما رد العلايلي: "الحديث عن الاندماج بين حزبي المصريين الأحرار والغد صدر من عضوات سابقات، وهي تصريحات لا تمثلنا، وننتظر اعتذارًا من المهندس موسى مصطفى على وصفه حزب المصريين الأحرار بأنه غير شرعي".

وقال رئيس حزب الغد: "أنا بتكلم في إطار الشرعية القانونية للأحزاب المصرية المعتمدة من الدولة، وحق المتنازعين اللجوء للقضاء، وأي قرار من القضاء نلتزم به، ونحن أمام حزب رسمي اسمه المصريين الأحرار برئاسة عصام خليل، وعلى محمود العلايلي الاعتذار لي، ولو عنده شرعية لحزبه يظهرها أمام الجميع على الشاشة".

وتابع: "على محمود العلايلي الاعتذار لي، ويعرف هو بيتكلم مع مين وأزاي، هو مش عارف هو بيتكلم مع مين ولا إيه، وألا يتكلم بتلك الصورة مرة أخرى".

 

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