ياسر مرتجي ليس الأول.. 72 صحفيا فلسطينيا اغتالتهم إسرائيل في 45 عاما

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، استشهاد فلسطينيين أحدهما صحفي متأثرين بجروح أصيبا بها في المواجهات التي جرت، أمس الجمعة، بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال على حدود القطاع، في إطار الموجة الثانية لفاعليات مسيرات العودة.

وقالت الوزارة، إن ياسر مرتجي، المصور الفلسطيني في غزة، استشهد إثر إصابته خلال مواجهات الجمعة.

ويعتبر الصحفيين الفلسطينيين، هدفا لدى جنود الاحتلال الإسرائيلي، في محاولة منهم لطمس الحقائق، ومنع وصول الصورة الكاملة لقمع الاحتلال للفلسطينيين.

وتستعرض "الوطن" أسماء أبرز 12 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص الاحتلال، من أصل 72 صحفيًا فلسطينيًا استشهدوا برصاص الاحتلال حسب الإحصائيات الرسمية.

1- غسان كنفاني: رئيس تحرير جريدة الهدف الذي اغتاله الموساد في 8 يوليو 1972 في بيروت، بتفجير سيارته في منطقة الحازمية.

2- كمال عدوان: مسؤول عن مكتب الإعلام في منظمة التحرير الفلسطينية، الذي اغتيل في عملية نفذها جهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد" في شارع فردان بالعاصمة اللبنانية بيروت بتاريخ 10 مارس 1973.

3- إبراهيم مصطفى ناصر: مصور مؤسسة السينما الفلسطينية، الذي استشهد أثناء توثيقه المصور للاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان، إثر إصابته بقذيفة في منطقة صف الهوى، وترجل جنود الاحتلال وأطلقوا الرصاص عليه مباشرة ليرتقي شهيدًا مع زميله عبد الحافظ الأسمر.

4- ماجد محمد عبد القادر أبو شرار: مسؤول الإعلام الموحد، حيث اغتاله الموساد الإسرائيلي عام 1981 بتفجير قنبلة وضعت تحت سريره في أحد فنادق روما أثناء مشاركته في فعاليات مؤتمر عالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

5- محمد عبدالله عزام: الباحث بمركز الأبحاث الفلسطينية، استشهد في انفجار سيارة مفخخة عام 1983 من قبل جهات مرتبطة بإسرائيل في بيروت.

6- حنّا عيد مقبل: رئيس تحرير جريدة "فلسطين"، اغتيل عام 1984، على يد الموساد الإسرائيلي بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم للصوت.

7- حسن عبد الحليم الفقيه: الصحفي بجرائد الفجر والبيادر والقدس، والذي اغتالته المخابرات الإسرائيلية بعد اختطافه لمدة 3 شهور عام 1985 بسبب كشفة عن أسماء لسماسرة بيع أراضي للإسرائيليين في منطقة القدس ورام الله.

8- ناجي سليم حسين العلي: رئيس رابطة الكاريكاتيريين العرب، الذي اغتاله عملاء الموساد عام 1987، بإطلاق الرصاص عليه من مسافة قصيرة.

9- محمد عبد الكريم البيشاوي: استشهد في قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية عام 2001 أثناء تواجده في المركز الفلسطيني للدراسات والإعلام.

10 - خليل محمد خليل الزبن: مدير المكتب الصحفي للرئيس الشهيد ياسر عرفات في تونس، رئيس تحرير مجلة النشرة بعد اغتيال ميشيل النمري ولغاية استشهاده في غزة، مؤسس مكتب "وفا" في دمشق عام 1973، واغتيل باثنتي عشرة رصاصة عام 2004 من أسلحة كاتمة للصوت عند مغادرته مكتبه في حي الصبرة.

11- شادي حمدي عياد: استشهد إثر إصابته في قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزله بحي الزيتون عام 2014.

12- حامد عبد الله شهاب: استشهد إثر إصابته في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لسيارة المؤسسة التي كان واضحًا عليها إشارة الصحافة، وذلك في شارع الرمال وسط غزة، عام 2014.