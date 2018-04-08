سامي عبد الراضي عن مرتضى منصور: مسحت بكرامته الأرض وخليته يجري قدامي

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي مساعد رئيس تحرير جريدة «الوطن»، إنَّه حدث اشتباك بينه وبين رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على الهواء في إحدى القنوات الفضائية، موضحًا أنَّه فؤجئ بكتم صوته والسماح لمرتضى باستكمال الحديث.

ووصف «عبد الراضي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سعيد في برنامج «كلام في الكورة» المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، ما حدث بـ«التواطؤ» من قبل مذيعة البرنامج بسمة وهبة، متسائلًا عن مدى المصلحة بين علاء عابد زوج «وهبة» وزميله في مجلس النواب مرتضى منصور.

وشن «عبد الراضي» هجومًا حادًا على مرتضى منصور قائلًا: «مرتضى منصور يعلم من هو سامي عبد الراضي، ويعلم أن سامي مسح بكرامته الأرض في مدينة الإنتاج الإعلامي، ومرتضى جري من أمامي ومسكوه في أوضة وعصروا له الليمون».