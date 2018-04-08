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الوطن

بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي

منذ 4 دقيقة
كتب: سلوى الزغبي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي

قال عبدالحميد نقريش، الأمين العام للاتحاد العام للجالية في فرنسا، إن المصريين بفرنسا احتفلوا بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بساحة "تروكاديرو" بجوار برج "إيڤل" في العاصمة الفرنسية باريس، السبت، وسط فرحة عبروا فيها عن حبهم لوطنهم الأم مصر، وتقديرا لدور رئيسها الذي يدخل دورته الرئاسية الثانية بمشروعات قومية وجهود لمكافحة الإرهاب ومواصلة تطوير الدولة المصرية.

وأضاف نقريش، لـ"الوطن"، أن الاحتفالية شهدت تجمع المصريين حول علم مصر بطول عشرة أمتار وترديد هتافات وشعارات وطنية، وسط تشغيل الأغاني الوطنية.

كما اصطحبت الأسر المصرية المشاركة الأطفال للمشاركة في الاحتفالية، رافعين أعلام مصر وسط فرحة ومشاركة في ترديد الأغاني.

 

بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي
بالصور| بعلم طول 10 أمتار.. الجالية المصرية بفرنسا تحتفل بفوز السيسي

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