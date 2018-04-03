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الوطن

الإدارية العليا: لم نتلقى أي طعون على نتيجة الانتخابات الرئاسية

منذ 39 دقيقة
كتب: محمد عيسى
الإدارية العليا: لم نتلقى أي طعون على نتيجة الانتخابات الرئاسية

المستشار أحمد أبو العزم

بدأت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تلقي الطعون على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عنها، وذلك بناء على المدة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 3و4 أبريل وهي مدة تلقي الطعون على نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال مصدر بمجلس الدولة، إن المحكمة الإدارية العليا، لم تستقبل أي طعون على قرار إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية التي أعلنتها، أمس الإثنين، الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف المصدر إلى أن المحكمة ستنظر ما تتلقاه من طعون والفصل فيها خلال 10 أيام، وبحد أقصى 13 أبريل الجاري، وفقًا للجدول الزمني الخاص بانتخابات الرئاسة، وأعلنت عنه "الوطنية للانتخابات" في 8 يناير الماضي.

وقال مصدر قضائي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن بالطعون المقدمة ضدها، ومن ثم توكل هيئة قضايا الدولة للدفاع عن قراراتها أمام المحكمة الإدارية العليا.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت أمس عن انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيسا للجمهورية فى ولاية ثانية بعد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، بفوزه 97.08 % من الأصوات الصحيحة.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في المؤتمر الصحفي للهيئة لإعلان نتيجة انتخابات الرئاسة 2018، إن هذه الانتخابات هي الأولى التي تجرى تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات، وقد خرجت بالشكل اللائق لمصر ومكانتها بين دول العالم المتحضر.

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