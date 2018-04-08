موجز الثالثة| وفاة آمال فهمي.. والبابا يهنئ الأقباط بعيد القيامة

تقدم "الوطن" موجزًا لأهم أنباء الساعة الثالثة عصرا، حيث توفيت الإعلامية الكبيرة آمال فهمي وتقام صلاة الجنازة غدا الإثنين.

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنه رغم انشغال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، باستقبال الضيوف الرسميين المهنئين بعيد القيامة المجيد، إلا أن البابا حرص أن يلتقي بأبنائه من الأقباط الحاضرين إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية للاحتفال بالعيد وتقديم التهنئة إلى البابا، ووزع الحلوى عليهم وصافحهم.

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