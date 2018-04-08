موجز الـ9 صباحا| البيان الـ18 لـ"سيناء 2018".. وطقس اليوم

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ9 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث بثت الفضائية المصرية البيان الـ18 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، وواصلت القوات المسلحة جهودها في عملية المجابهة الشاملة واستمرارًا لتعزيز قدات التأمين الشامل للحدود البرية والساحلية على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة أسفرت العمليات خلال الأيام الماضية عن النتائج الآتية:

- استهداف القوات الجوية وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية مما أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين.

- القضاء على 3 أفراد تكفيريين شديدي الخطورة والقبض على فردين آخرين بوسط سيناء.

- القضاء على عنصر تكفيري عُثر بحيازته على مبالغ مالية وهواتف محمولة وقطعة حشيش بشمال سيناء.

- تدمير والتحفظ على 46 عربة أنواع تستخدمها العناصر الإرهابية.

- ضبط وتدمير 114 دراجة نارية دون لوحة معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

- تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلهم على 16 قنبلة يدوية ومجموعة من الأجهزة اللاسلكية وعدد من دوائر النسف المعدة لإستهداف قوات المداهمة بالإضافة إلى 8 دانات هاون وكميات من الزخائرة بالإضافة إلى محطة إرسال.

- اكتشاف عناصر المهندسين العسكريين وتفجير 30 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات.

- القبض على 250 فردا من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيًا والمشتبه بهم وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتسليمهم إلى جهات الاختصاص.

- اكتشاف وتدمير 20 مزرعة لنبات البانجو والخشخاش المخدر وضبط كميات من المواد المخدرة المعدة للتداول بشمال ووسط سيناء.

- وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط الإمداد عن طريق البحر للعناصر الإرهابية.

فيما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة، حيث نظمت أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي.

من جهة أخرى، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يحدث انخفاض في درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلًا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مع فرصة لسقوط أمطار على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غريبة معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة لـ26 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 16 درجة مئوية.

البيان الـ18 لـ"سيناء 2018": مقتل 3 تكفيريين وضبط 2 شديدي الخطورة

الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة.. والعظمى في القاهرة 26 درجة

هنده عياري: "السلفيين قبل كده خيبوا أملي وبعدين الإخوان"

ضحية حفيد البنا عن اغتصابها: "لم أكن مستعدة لذلك أو أرغب فيه"

هنده عياري تحكي تفاصيل تعرضها للاغتصاب من حفيد حسن البنا

هبة مجدي: رسالتي في الماجستير عن عبدالحليم حافظ بسبب أعماله مع شادية

محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بكنيسة الأنبا بيشوي