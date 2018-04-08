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الوطن

أديب عن سرقة أغطية البالوعات: المصريون قادرون على هدم الدولة بلا إرهاب

منذ 16 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
أديب عن سرقة أغطية البالوعات: المصريون قادرون على هدم الدولة بلا إرهاب

عمرو أديب

استعرض الإعلامي عمرو أديب، خبرًا لرئيس شرطة الصرف الصحي بالقاهرة، صرح فيه بأن اللصوص يسرقون 25 غطاء بالوعة يوميًا.

وعلق أديب، خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" على الخبر، قائلًا: "المصريون يقومون بعدة أشياء قادرة على هدم الدولة المصرية دون اللجوء إلى إرهاب أو غيره".

وأضاف: "إحنا بلد غريبة، محدش بيعمل كده في أي حتة في العالم غير في مصر بس، إحنا البلد الوحيدة اللي الناس بتموت عشان الناس بتقع في البلاعات بسبب سرقة غطيانها".

وتابع: "ناس بتموت بالحوت الأزرق، وناس بالكانسر وفي مصر من الوقوع في البلاعة".

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