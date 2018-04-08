رئيس "شعبة الدواجن": مصر تُنتج 11 مليار بيضة سنويا

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن سعر كرتونة البيض ثابته منذ 21 يومًا، موضحًا أن إنتاج مصر من البيض يبلغ 11 مليار بيضة سنويًا.

وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "دفتر أحوال"، على قناة "العاصمة"، أن أسعار كرتونة البيض في المناطق الشعبية 34 جنيهًا وتصل لـ 36 في المناطق الراقية، مناشدًا الجهات الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق، لمكافحة استغلال التجار الذين يبيعون الكرتونة بـ 40 جنيهًا.

وأشار إلى أن سعر كيلو الدواجن في المزرعة 24 جنيهًا حاليًا، وتُباع للمواطنين بـ28 جنيهًا.