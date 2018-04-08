قائد الجيش الثاني الميداني يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد "القيامة"

قام وفد امنى رفيع المستوى بتقديم التهنئة للأقباط بالعريش بمناسبة عيد "القيامة".

وترأس اللواء أركان حرب، خالد مجاور، قائد الجيش الثاني الميداني، وفدًا لتقديم التهنئة لأقباط شمال سيناء بمناسبة عيد "القيامة" المجيد.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد مجاور، لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة العريش، اليوم، استقبله خلالها الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنيسة الدينية بالعريش، وعددَا من القيادات الشعبية، والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد مجاور، خلال لقاء الأقباط، أن سيناء جميعها سوف تشهد حالة من الأمن والأمان خلال الفترة القليلة المقبلة.