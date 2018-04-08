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الوطن

قائد الجيش الثاني الميداني يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد "القيامة"

منذ 9 دقيقة
كتب: حسين ابراهيم
قائد الجيش الثاني الميداني يقدم التهنئة للأقباط بمناسبة عيد "القيامة"

شمال سيناء

قام وفد امنى رفيع المستوى بتقديم التهنئة للأقباط بالعريش بمناسبة عيد "القيامة".

وترأس اللواء أركان حرب، خالد مجاور، قائد الجيش الثاني الميداني، وفدًا لتقديم التهنئة لأقباط شمال سيناء بمناسبة عيد "القيامة" المجيد.

جاء ذلك خلال زيارة اللواء خالد مجاور، لمطرانية الأقباط الأرثوذكس في مدينة العريش، اليوم، استقبله خلالها الأنبا قزمان أسقف شمال سيناء، وقيادات الكنيسة الدينية بالعريش، وعددَا من القيادات الشعبية، والتنفيذية بالمحافظة.

وأكد مجاور، خلال لقاء الأقباط، أن سيناء جميعها سوف تشهد حالة من الأمن والأمان خلال الفترة القليلة المقبلة.

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