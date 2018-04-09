موجز 3 صباحا| 220 سائحا في معبد دندرة.. وحسام حبيب في بورتو السخنة

تقدم "الوطن" موجز أخبار الـ3 صباحًا، وتستعرض فيه أبرز ما نشر من أخبار خلال الـ3 ساعات الماضية، حيث شهد معبد دندرة في محافظة قنا، أمس، إقبالا كبيرا من قبل السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات، على مدار اليوم.

وبحسب بيان لإدارة المعبد، قال عبدالحكيم الصغير، إن عدد السائحين الذين زاروا المعبد 220 سائحا أجنبيا من مختلف الجنسيات، و90 زائرا مصريا معظمهم طلابا، جاءوا على حافلات كبيرة وصغيرة وسط إجراءات أمنية مشددة.

من جهة أخرى، أحيا النجم حسام حبيب حفل أضواء المدينة في دورته الخامسة ببورتو السخنة، في اليوم التالي لزفافه على النجمة شيرين عبد الوهاب.

جاء حضور حبيب لإحياء الحفل نظرا لالتزامه مسبقا بإحياء الحفل وكان ضمن الحضور عدد كبير من قيادات الاذاعه والتلفزيون ومحافظ السويس الحفل وقام بالتنظيم وليد منصور.

بالصور حسام حبيب يُحيي حفلا ببورتو السخنة بعد زواجه من شيرين

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