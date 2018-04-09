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الوطن

أسقف طنطا وتوابعها في ذكرى "أحد الشعانين: "الفرحة فرحتين"

منذ 10 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف
أسقف طنطا وتوابعها في ذكرى "أحد الشعانين: "الفرحة فرحتين"

الذكرى الأولى لحادث الشعانين بطنطا

قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، إن شعب الكنيسة اليوم ازداد فرحه وليس حزينا، فالفرحة اصبحت فرحتين حيث تواكب احتفال عيد القيامة مع إحياء الذكرى الأولى لشهداء الكنيسة وهم في منزلة ومكانة أفضل، وهي ذكرى عطرة، وأن الإرهاب لن يقدر على المصريين.

وأضاف خلال كلمته في الذكرى الأولى للحادث الإرهابي في "أحد الشعانين"، والذي شهدته كنيسة مار حرجس العام الماضي، ما أسفر عن استشهاد 30 ميسحيا وإصابة 72 آخرين، وذلك بحضور الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها، وآباء وكهنة طنطا وأسر الشهداء والمئات من شعب الكنيسة، إن 9 أبريل هو يوم عيد واحتفال خاص بشعب كنيسة طنطا، وتعتبر كنيسة مارجرجس بطنطا هي الكنيسة الوحيدة في العالم، التي دفن شهداءها فيها.

وقالت ضافت فيكتوريا نجلة الشهيد ميشيل نجيب، في كلمتها، إنها وكافة أسر الشهداء في ترابط دائم، وذكرى أحد الشعانين هي ذكرى حب وملحمة كبرى، وأن الحادث زاد من إقبال شعب الكنيسة عل كاتدرائية ماجرجس في طنطا.

 

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