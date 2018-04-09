«زفة الشهداء» تزين «مارجرجس» فى ذكرى «الشعانين»

زفة أيقونات الشهداء، مسيرة كنسية انطلقت، اليوم، فى كنيسة مارجرجس بطنطا، لتخليد ذكرى شهداء أحد الشعانين، حيث بدأت من الباب الداخلى مروراً بطول الكنيسة، وانتهاءً بالهيكل، فى حضور أسر الشهداء والمصابين، وحمل شمامسة الكنيسة صور الشهداء، فى حضور آباء وكهنة الكنيسة، والأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها.

«زفة الشهداء» تعد إحدى فعاليات حفل الذكرى الأولى، لاستشهاد 30 مسيحياً وإصابة 72 آخرين، فى أحداث أحد الشعانين، العام الماضى، حينما استهدف هجوم إرهابى غادر كاتدرائية الشهيد مارجرجس العام الماضى أثناء الاحتفال بأحد الشعانين.

أسر الشهداء استقبلوا الزفة بالدموع؛ حزناً على فراق أبنائهم وأهاليهم فى الهجوم الإرهابى الغادر.

الأنبا بولا: «ولادنا فى منزلة أفضل وكتاب وثائقى لتخليدهم»

وأعقب ذلك ترؤس الأنبا بولا القداس الإلهى، ومشاركته فى حفل تأبين وكورال، بعد توافد مئات المسيحيين من مدن ومراكز وقرى المحافظة، وعدد من المحافظات، لحضور الذكرى الأولى لشهداء الكنيسة، والاحتفال مع أسرهم.

«اليوم هو يوم فرح يضم قسمين، الأول الاحتفال بثانى أيام القيامة، والثانى احتفالنا بعيد شهدائنا الأبرار، ووجودهم الآن فى منزلة أفضل».. هكذا قال الأنبا «بولا»، مضيفاً، خلال كلمته فى حفل إحياء الذكرى الأولى لحادث أحد الشعانين، أنه أصدر تعليماته بطباعة كتاب وثائقى حول الحادث يتضمن كل تفاصيله والسيرة الذاتية للشهداء.