تسجيل الدخول

الوطن

عرفات: شبكة الطرق الجديدة وفرت 70 ألف فرصة عمل وقللت "فاتورة الحوادث"

منذ 42 دقيقة
كتب: شريف سليمان
عرفات: شبكة الطرق الجديدة وفرت 70 ألف فرصة عمل وقللت "فاتورة الحوادث"

الدكتور هشام عرفات

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وتحديث منظومة السكة الحديد تعد أحد أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مشروعًا بعد الحرب العالمية الثانية بمشروع قوي لربط الولايات الشرقية والغربية بشبكة مواصلات كبيرة ما أحدث نقلة نوعية في البلاد، وكان بداية لنهضتها الحديثة، لافتًا إلى أن شبكات الطرق ستسهم بشكل كبير في نهضة مصر.

وتابع: "أنفقنا أكثر من 70 مليار جنيه على شبكة الطرق والمواصلات، ما أسفر عن توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما انخفضت فاتورة الحوادث في مصر".

أخبار متعلقة

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد

مدير شرطة النقل يتفقد الخدمات الأمنية بمحطات المترو والسكة الحديد
"النقل العام": طوارئ بالمناطق الترفيهية للتدخل السريع خلال شم النسيم

"النقل العام": طوارئ بالمناطق الترفيهية للتدخل السريع خلال شم النسيم
بالصور| وزير النقل يفاجئ محطة سكك حديد الجيزة ويوجه بحسن معاملة الركاب

بالصور| وزير النقل يفاجئ محطة سكك حديد الجيزة ويوجه بحسن معاملة الركاب
وزير النقل: حركة سير مترو الأنفاق منتظمة تزامنا مع احتفالات شم النسيم

وزير النقل: حركة سير مترو الأنفاق منتظمة تزامنا مع احتفالات شم النسيم
وزير النقل يتفقد المراسي النهرية لمتابعة أمن وسلامة المراكب النيلية

وزير النقل يتفقد المراسي النهرية لمتابعة أمن وسلامة المراكب النيلية
شاكر: الأولوية الآن للإحلال والتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع

شاكر: الأولوية الآن للإحلال والتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع

التعليقات

مصر تحتفل بـ«شم النسيم»: الدنيا ربيع

أحدث الأخبار

خيري رمضان عن محمد صلاح: "حالة تآكل الدماغ.. بيدعيله 77 مليون مصري"

خيري رمضان عن محمد صلاح: "حالة تآكل الدماغ.. بيدعيله 77 مليون مصري"

يوسف: وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

يوسف: وصول 30 ألف طن ألومنيوم لميناء سفاجا

إصابة 5 بينهم طفل في انقلاب سيارة على "زراعي بنها"

إصابة 5 بينهم طفل في انقلاب سيارة على "زراعي بنها"

فيديو| الباز: "الشعب المصري بيعرف يضحك ويحتفل عشان كدة مقبلش الإخوان"

فيديو| الباز: "الشعب المصري بيعرف يضحك ويحتفل عشان كدة مقبلش الإخوان"

مدير أمن الإسكندرية يتفقد المتنزهات العامة باحتفالات شم النسيم

مدير أمن الإسكندرية يتفقد المتنزهات العامة باحتفالات شم النسيم

اختيارات الوطن

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

بالصور| في حديقة الحيوان: زحام وفسيخ ورنجة ومضايقة للحيوانات

تعددت الخروجات والفرحة واحدة «السعادة مش بفلوس»

تعددت الخروجات والفرحة واحدة «السعادة مش بفلوس»

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

شم النسيم في الكاريكاتور الصحفي.. "ضحك للركب"

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

ياسر عبدالعزيز يكتب: تفوق استثنائى لـ«الوطن»

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

احتفالات بطريقة مختلفة: لا حدائق ولا أكل.. يلّا بينا نلعب

الأكثر قراءة

عاجل