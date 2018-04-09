عرفات: شبكة الطرق الجديدة وفرت 70 ألف فرصة عمل وقللت "فاتورة الحوادث"

قال هشام عرفات، وزير النقل، إن مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وتحديث منظومة السكة الحديد تعد أحد أبرز إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بفضائية "الحدث اليوم"، أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مشروعًا بعد الحرب العالمية الثانية بمشروع قوي لربط الولايات الشرقية والغربية بشبكة مواصلات كبيرة ما أحدث نقلة نوعية في البلاد، وكان بداية لنهضتها الحديثة، لافتًا إلى أن شبكات الطرق ستسهم بشكل كبير في نهضة مصر.

وتابع: "أنفقنا أكثر من 70 مليار جنيه على شبكة الطرق والمواصلات، ما أسفر عن توفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل، كما انخفضت فاتورة الحوادث في مصر".