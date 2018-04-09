تداول صور لقطط بغرف مستشفى الفشن.. والمدير: المبيدات تستورد من الخارج

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الإثنين، صورًا لقطط داخل غرف المرضى، بقسم النساء والتوليد بمستشفى الفشن المركزي في بني سويف.

واستنكر مواطنون وجود تلك القطط داخل المستشفى، وقالت إحدى المتابعات: "شوية وهنلاقي الدود سارح داخل المستشفى". وأضاف أحمد مرعي: "أنتوا مش عاجبكم حاجة.. القطط دي جاية تأكل بواقي الأكل".

من جانبه قال الدكتور أرميا منير مدير مستشفى الفشن المركزي، إن إدارة المستشفى خاطبت إدارة الطب البيطري، للتخلص من القطط، فجاء الرد بالتخلص الآمن منها عن طريق شراء مبيد، مضيفًا أنه "بالاستفسار عن تلك المبيدات فوجئنا بأنها تستورد من الخارج".

وأوضح أرميا منير أن قسم النساء والتوليدة بالمستشفى استقبل، اليوم الاثنين، 23 حالة منهم 17 "ولادة طبيعية" و6 "قيصرية"، ما يؤكد عدم وجود أسرة شاغرة داخل القسم، وأن الصور المتداولة على "فيس بوك" لم يتم التقاطها خلال الفترة الحالية.