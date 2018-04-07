محافظ بني سويف ومدير الأمن يحضران قداس عيد القيامة في مطرانية ببا

شارك المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء جرير مصطفى مدير أمن بني سويف، مساء اليوم، في قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية ببا جنوب المحافظة، والذي ترأسه نيافة الأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا.

كما حضر القداس مدير جهاز الأمن الوطني ومدير المخابرات بالمحافظة، والقيادات التنفيذية والشعبية والأمنية بالمحافظة.

وقدم حبيب، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة العيد، متمنيا أن يعم الفرح والخير على مصر كلها بصفة عامة.

وشددت مديرية أمن بني سويف من إجراءاتها الأمنية بمحيط كنائس وأديرة المحافظة، تزامنا مع احتفالات وقداس عيد القيامة المجيد، حيث أغلقت قوات الأمن الشوارع المؤدية للكنائس والأديرة بالحواجز الحديدية، لمنع مرور السيارات والدراجات البخارية أمامها، مع وضع بوابات إليكترونية أمام مداخل الكنائس لفحص الحضور وتفتيشهم.