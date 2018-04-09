غرق طفلة أثناء الاحتفال بشم النسيم في النيل جنوب بني سويف

لقيت طفلة مصرعها غرقا في مياه نهر النيل، اليوم الإثنين، أثناء احتفالها مع أصدقائها بشم النسيم على شاطئ نهر النيل بمدينة الفشن جنوب بني سويف.

وتلقى المقدم أحمد عاطف، نائب مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارا من قسم المسطحات المائية بمدينة الفشن بغرق، طفلة في مياه نهر النيل أثناء احتفالها بشم النسيم.

وتبين من تحريات الرائد أحمد حسين، رئيس مباحث الفشن، أن الطفلة تدعى "رحمة إبراهيم"، 11 سنة مقيمة بمدينة الفشن، وانها ذهبت مع بعض أصدقائها وزميلاتها للاحتفال بأعياد الربيع على شاطيء النيل بمدينة الفشن، وأثناء لهوها على الشاطئ انزلقت قدماها داخل المياه، وفشلت محاولتها في الخروج لعدم إجادتها السباحة، مما أدى إلى غرقها في الحال.