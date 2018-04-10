573 مصريا وليبيا يغادرون منفذ السلوم إلى ليبيا

غادر منفذ السلوم البري 573 مواطنا مصريا وليبيا في طريقهم إلى الأراضي الليبية.

جاء ذلك، أمس، من بينهم 240 مواطنا مصريا و333 مواطنا ليبيا في ظل توافد المصريين والليبين على المنفذ للسفر عن طريق منفذي السلوم ومساعد المصري والليبي مع وجود تأمين شامل للحدود المصرية ومنفذ السلوم.

وأنهت السلطلت المصرية جميع الإجراءات اللازمة لسفر العمال المصريين والليبيين داخل منفذ السلوم، وقدمت مصلحة الجمارك والجوازات وإدارة شرطة منفذ السلوم البري التسهيلات اللازمة للتحفيف عنهم خلال سفرهم.