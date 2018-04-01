تسجيل الدخول

الوطن

عبور 250 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

منذ 59 دقيقة
كتب: محمد بخات
عبور 250 شاحنة بضائع مصرية من السلوم إلى ليبيا

شاحنات بضائع خلال عبورها بالسلوم الى ليبيا - صورة ارشيفية

سجلت أعداد شاحنات تصدير البضائع المصدرة إلى ليبيا عن طريق الحدود الغربية للبلاد عبر منفذ السلوم البري عبور من والى ليبيا 250 شاحنة.

وبلغت أعداد الشاحنات المحملة بالبضائع المصرية التي عبرت من منفذ السلوم إلى ليبيا، اليوم، 113 شاحنة محملين بأنواع مختلفة من البضائع من بينها مواد بناء كالأسمنت، والحديد، والسيراميك، والأدوات الصحية، والرخام، والجرانيت.

ووصل منفذ السلوم البرى 137 شاحنة بعد إفراغهم البضائع في المدن الشرقية داخل ليبيا والقريبة من الحدود المصرية.

أخبار متعلقة

وصول 428 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم

وصول 428 مصريا وليبيا عائدين من ليبيا عبر منفذ السلوم
279 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا

279 شاحنة بضائع تعبر منفذ السلوم من وإلى ليبيا
سفر 648 شخصا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم

سفر 648 شخصا إلى ليبيا عبر منفذ السلوم
إحباط هجرة غير شرعية لـ346 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا

إحباط هجرة غير شرعية لـ346 شخصا خلال تسللهم من السلوم إلى ليبيا

التعليقات

أحدث الأخبار

محافظ قنا: تشغيل محطة مياه مدينة قنا الجديدة نهاية أبريل

محافظ قنا: تشغيل محطة مياه مدينة قنا الجديدة نهاية أبريل

حصيلة اليوم الثاني لمسيرة العودة.. إصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال

حصيلة اليوم الثاني لمسيرة العودة.. إصابة 49 فلسطينيا برصاص الاحتلال

ما دلالات تحذير موسكو للرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا؟

ما دلالات تحذير موسكو للرعايا الروس من السفر إلى بريطانيا؟

المصري المصاب بصواريخ الحوثي في السعودية:"سقط على أوضتي وأنا نايم"

المصري المصاب بصواريخ الحوثي في السعودية:"سقط على أوضتي وأنا نايم"

المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

المسلماني: حديث بابا الفاتيكان عن عدم وجود جهنم للمذنبين آثار الجدل

اختيارات الوطن

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

السجن وغرامة نصف مليون ريال للزوجة التي تتجسس على هاتف زوجها بالسعودية

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

حلم العودة لـ"بئر سبع" ينادي "عدي" وأسرته: الحكاية من 20 سنة وهرجعلها

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

أصدقاء الشهيد ينفذون وصيته بالتبرع لـ57357: "اللي قاله منسي يتعمل"

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

بالتفاصيل| أبرز الإصدارات بمعرض الإسكندرية الدولي للكتاب

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

31 مارس.. أبرز مواجهات اليوم والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

عاجل